Bursa'da yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki sürücü öldü
Bursa'da yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan hafif ticari araç sürücü hayatını kaybetti.
Zail Gülerman (72) idaresindeki hafif ticari araç, Orhangazi-İznik kara yolu Boyalıca Mahallesinde zeminin kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gülerman, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zail Gülerman hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
