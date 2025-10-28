Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki sürücü öldü

        Bursa'da yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan hafif ticari araç sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 09:24 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:24
        Bursa'da yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki sürücü öldü
        Bursa'da yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan hafif ticari araç sürücü hayatını kaybetti.

        Zail Gülerman (72) idaresindeki hafif ticari araç, Orhangazi-İznik kara yolu Boyalıca Mahallesinde zeminin kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gülerman, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Zail Gülerman hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

