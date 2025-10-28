Türkiye'de üretilen her iki otomobilden birinde Bursa'nın imzası var

CEM ŞAN - Otomotiv fabrikalarının bulunduğu Bursa'da, yılın 9 ayında üretilen 332 bin 526 otomobilden 199 bin 554'ü ihraç edildi.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde 637 bin 450'si otomobil olmak üzere, traktör dahil 1 milyon 53 bin 250 araç üretildi.

İmal edilen 1 milyon 53 bin 250 aracın yüzde 73,8'ine karşılık gelen 777 bin 961'i yurt dışına satıldı. 637 bin 450 otomobilin ise 434 bin 71'i ihraç edildi.

- OYAK Renault, otomobil üretiminde ilk sırada

Otomobillerde adet bazında en fazla üretim 277 bin 762 ile Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault tarafından gerçekleştirildi. OYAK Renault'un toplam otomobil üretimindeki payı yüzde 43,6 olarak kayıtlara geçti.

Kocaeli'de faaliyet gösteren Hyundai Motor Türkiye ise 9 ayda 158 bin 900 otomobil imal ederek ikinci sırada yer aldı.

Sakarya'daki Toyota 146 bin 24 otomobil üretimiyle üçüncü, Bursa'daki TOFAŞ da 54 bin 764 otomobil üretimiyle dördüncü oldu.

Bursa'da ocak-eylül döneminde 332 bin 526 otomobil üretildi. Türkiye geneli otomobil üretiminin yüzde 52,2'si Bursa'da yapıldı.