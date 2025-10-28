Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Valisi Ayyıldız'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:07 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Valisi Ayyıldız'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Ayyıldız, mesajında, tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı ve büyük fedakarlıklarla kazandığı eşsiz zaferin neticesinde kurulan cumhuriyetin 102'nci kuruluş yıl dönümünün coşku ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Cumhuriyetin, tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin, her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisiyle, hürriyet ve istiklal aşkıyla, iman ve inanç dolu bir kararlılıkla yürüttüğü Milli Mücadele'nin sonunda kazandığı büyük bir zaferin ve yeniden dirilişin sembolü olduğunu ifade eden Ayyıldız, şunları kaydetti:

        "Türkiye Cumhuriyeti, 600 yıllık köklü bir devlet geleneğinin mirası üzerinde yükselmiş, çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma idealini rehber edinmiştir. Bu hedef doğrultusunda çalışmak, üretmek, ülkemizi her alanda yüceltmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ecdadımızın kanıyla, canıyla bizlere emanet ettiği bu aziz mirası yaşatmak ve yüceltmek, millet olarak en temel görevimizdir.

        Aziz milletimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasiye, milli iradeye, vatanına ve bayrağına yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek inanç, kudret ve kararlılığa sahiptir. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan 15 Temmuz'a uzanan destansı mücadeleler, bu milletin yüreğinde daima canlı tutulan iman, cesaret ve vatan sevgisinin en güçlü göstergesidir. Her türlü zorluğu inançla aşan, bağımsızlığına ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan aziz milletimizin bu sarsılmaz kararlılığı, geleceğimizin en büyük güvencesidir. Bu anlamlı günde, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm vatandaşlarımızın ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor

        Benzer Haberler

        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ed...
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ed...
        Tepki görünce geri dönüp yere attığı çöpleri topladı
        Tepki görünce geri dönüp yere attığı çöpleri topladı
        Depreme uyurken yakalanan kişinin yaşadığı panik kamerada
        Depreme uyurken yakalanan kişinin yaşadığı panik kamerada
        Bursa'da yol kenarına savrulan minibüsteki 8 kişi yaralandı
        Bursa'da yol kenarına savrulan minibüsteki 8 kişi yaralandı
        Türkiye'de üretilen her iki otomobilden birinde Bursa'nın imzası var
        Türkiye'de üretilen her iki otomobilden birinde Bursa'nın imzası var
        Bursa'nın 650 yıllık "gezek" geleneği yabancılara da tanıtılıyor
        Bursa'nın 650 yıllık "gezek" geleneği yabancılara da tanıtılıyor