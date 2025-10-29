Bursa'da "Cumhuriyet Balosu" konseri gerçekleşti

Bursa Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Balosu" konseri düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Murat Cem Orhan yönetti.

Gecede sahne alan Zuhal Olcay, Hale Soner ve Yaprak Sayar gibi sanatçılar Symphonista Filarmoni Orkestrası ve Dans Topluluğu ile Bursalı sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Konserde, "papatya gibisin beyaz ve ince", "sen benim şarkılarımsın", "mazi kalbimde yaradır" ve "uzun ince bir yoldayım" gibi eserler seslendirildi.