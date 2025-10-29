Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da "Cumhuriyet Balosu" konseri gerçekleşti

        Bursa Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Balosu" konseri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 09:17 Güncelleme: 29.10.2025 - 09:17
        Bursa'da "Cumhuriyet Balosu" konseri gerçekleşti
        Bursa Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Balosu" konseri düzenledi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Murat Cem Orhan yönetti.

        Gecede sahne alan Zuhal Olcay, Hale Soner ve Yaprak Sayar gibi sanatçılar Symphonista Filarmoni Orkestrası ve Dans Topluluğu ile Bursalı sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

        Konserde, "papatya gibisin beyaz ve ince", "sen benim şarkılarımsın", "mazi kalbimde yaradır" ve "uzun ince bir yoldayım" gibi eserler seslendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

