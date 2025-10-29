İnegöl'de mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mazgal altında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı.
Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda belediye ek binası önündeki mazgalın altında bir kedi yavrusunun mahsur kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mazgal kapaklarını kaldırarak kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Daha sonra kedi yavrusu İnegöl Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
