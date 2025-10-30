Bursa'da otoyolda traktörle seyreden sürücüye para cezası uygulandı

Otoyolda tarım aracı kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücü hakkında "yasak olan yerlerden kara yoluna girme veya trafiğe çıkma, uyarıcı ışık donanımı bulundurmama" cezalarından idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Otoyol Ana Kontrol Merkezi ekiplerince İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bir sürücünün traktörle seyrettiği tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.