        Bursa Haberleri

        Bursa'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 15:06 Güncelleme: 30.10.2025 - 15:09
        Bursa'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Göynükbelen Mahallesi yakınlarında bir otomobilden hareket halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

        Alevleri gören sürücü otomobilden inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

