        Bursa Haberleri

        Bursa'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında "dolandırıcılık" suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 13:34 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:34
        Bursa'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında "dolandırıcılık" suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. (35) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

