        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bakan Göktaş, Bursa'da sanat ve zanaat merkezi açılışında konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadına, çocuğa, aileye dokunan her eser çok kıymetli." dedi.

        Giriş: 31.10.2025 - 18:06 Güncelleme: 31.10.2025 - 18:06
        Bakan Göktaş, Bursa'da sanat ve zanaat merkezi açılışında konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadına, çocuğa, aileye dokunan her eser çok kıymetli." dedi.

        Göktaş, Yıldırım Belediyesi Hacı Seyfettin Sanat ve Zanaat Merkezi'nin açılış töreninde, Bursa'ya büyük değer kazandıracak bir eserin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Merkezin açılmasına öncülük edenlere teşekkür eden Göktaş, "Bu merkezler, özellikle kadınların yeteneklerini keşfetmeleri, kadim medeniyetimize ait zanaatı hayata geçirmeleri, yeni yetenekler kazanmaları, aile ekonomisine destek vermeleri adına çok kıymetli." diye konuştu.

        Bakan Göktaş, şunları ifade etti:

        "Hem yeteneklerini keşfedecekler hem de farkındalık yaratacaklar. Bu tür merkezler çoğalıyor. Kadına, çocuğa, aileye dokunan her eser çok kıymetli. Bununla beraber pek çok kadının hayatında yeni bir sayfa açılacak, hem ailelerine hem kendilerine güzel katkılar sunulacak. Kadınlarla güçlenen Bursa'da hayırlara vesile olsun."

        Konuşmanın ardından Bakan Göktaş ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

