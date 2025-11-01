Bursa'da sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobilin pastaneye ait masalara çarpması kamerada

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çırpan Mahallesi Darmstad Caddesi'nde 06 DOP 91 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan E.A, ara sokaktan önüne çıkan cipe çarpmamak amacıyla ani manevra yaptı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün önüne çıkan cipe vurmamak için ani manevra yaptığı otomobilin pastaneye ait masalara çarpması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.