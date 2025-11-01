Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 3 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 15:49 Güncelleme: 01.11.2025 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 3 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Huzur Mahallesi Ankara kara yolunda Muhammed Habip T'nin (19) kullandığı 16 BRR 463 plakalı, Berat G. (17) hakimiyetindeki 16 BSS 476 plakalı ve Emirhan E. (19) idaresindeki 16 BNR 293 plakalı motosikletler henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletlerin sürücüleri ile motosikletlerde yolcu olan Refik Fırat B. (19), Fatih K. (15) ve Yusuf K. (15) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralı olan Refik Fırat B, sevk edildiği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Diğer 5 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!

        Benzer Haberler

        Bursa'daki trafik kazasında anne ile kızı öldü, 3 kişi yaralandı
        Bursa'daki trafik kazasında anne ile kızı öldü, 3 kişi yaralandı
        MHP'li Büyükataman; 'Terörsüz Türkiye', Cumhuriyet tarihimizin en stratejik...
        MHP'li Büyükataman; 'Terörsüz Türkiye', Cumhuriyet tarihimizin en stratejik...
        Bursa'da sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobilin pastaneye ait masalara...
        Bursa'da sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobilin pastaneye ait masalara...
        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bursa'da konuştu:
        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bursa'da konuştu:
        Cipe çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle pastaneye giren sürücü yar...
        Cipe çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle pastaneye giren sürücü yar...
        Otobüste, kadınların 'yer kavgası' kamerada
        Otobüste, kadınların 'yer kavgası' kamerada