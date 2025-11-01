Habertürk
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Giriş: 01.11.2025 - 20:17 Güncelleme: 01.11.2025 - 20:17
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:TOFAŞ

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu

        Bursaspor Basketbol: Childress 20, Parsons 17, Nnoko 13, Konontsuk 9, Berk Can Akın 3, King Jr. 6, Crawford 5, Yesukan Onar, DeLaurier 2, Bora Satır

        Bahçeşehir Koleji: Flynn 36, Homesley 8, Williams 12, Mitchell 4, Cavanaugh 8, Kenan Sipahi 3, İsmet Akpınar 3, Hale 3, Furkan Haltalı, Koprivica, Göktuğ Baş

        1. Periyot: 18-21

        Devre: 37-38

        3. Periyot: 62-51

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

