Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan 6 kişi ekiplerce kurtarıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan 6 kişi AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Kırsal Kirazlı Mahallesi'ndeki Softaboğan Şelalesi yakınlarında yürüyüşe çıkan 6 kişi bir süre sonra yönlerini kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yerleri belirlenen 6 kişi, ekiplerin çalışmasıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
Kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
