        Bursa Haberleri

        Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan 6 kişi ekiplerce kurtarıldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan 6 kişi AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 13:23 Güncelleme: 02.11.2025 - 13:23
        Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan 6 kişi ekiplerce kurtarıldı
        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan 6 kişi AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kırsal Kirazlı Mahallesi'ndeki Softaboğan Şelalesi yakınlarında yürüyüşe çıkan 6 kişi bir süre sonra yönlerini kaybetti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yerleri belirlenen 6 kişi, ekiplerin çalışmasıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

        Kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

