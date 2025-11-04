Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bir dönem Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Orkan Çınar, şimdi Bursa'da döner kesiyor

        Beşiktaş'ın eski futbolcusu Orkan Çınar, futbol kariyerinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisine yeni bir sayfa açarak dönercilik yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 14:47 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:47
        Bir dönem Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Orkan Çınar, şimdi Bursa'da döner kesiyor
        Beşiktaş'ın eski futbolcusu Orkan Çınar, futbol kariyerinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisine yeni bir sayfa açarak dönercilik yapıyor.

        Futbola Almanya'da başlayan Çınar, altyapı sürecini burada tamamladıktan sonra profesyonel kariyerine 2015'te Gaziantepspor'a kiralık olarak giderek adım attı. Burada başarılı bir dönem geçiren ve büyük takımların dikkatini çeken Orkan Çınar, Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu.

        Siyah-beyazlı formayı bir süre terleten 30 yaşındaki Çınar, Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi RB Leipzig'e karşı da bir golün asistini yaptı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli takımlara transfer olan Çınar, son olarak Adanaspor'da oynayarak 29 yaşında kariyerini noktaladı.

        Genç yaşta futbolu bırakan Orkan Çınar, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık bir ay önce döner dükkanı açarak farklı sektörde iş hayatını sürdürüyor.

        - "Futboldan kendi kararımla uzaklaşmak istedim"

        Çınar, AA muhabirine, futboldan kendi kararıyla uzaklaşmak istediğini söyledi.

        Kariyerine 10 yıl daha devam edebilecekken bunu tercih etmediğini belirten Çınar, "Beşiktaş'ta sürecimi herkes takip etti ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Daha güzel olabilirdi ama nasip böyleymiş. Futboldan kendi kararımla uzaklaşmak istedim. Ben futbolun sözlerin yerinde durulmayan bir sektör olduğunu düşünüyorum. Bu sektörün içinde bulunmak istemedim. Çok kötülemek istemem ama olanlar ortada." ifadesini kullandı.

        Çınar, kariyerini noktaladıktan sonra arkadaşlarından "Yorumculuk yap." gibi öneriler geldiğini ama bunu istemediğini dile getirdi.

        Kendisi için en uygun işin dönercilik olduğunu düşündüğünü anlatan Çınar, şunları kaydetti:

        "Adana'dayken bu düşünceye girmeye başlamıştım. İdare edemeyecek pozisyondaydım. Kariyerimde birikimlerim oldu. Hesap kitap yaptıktan sonra hem mental olarak hem de aile açısından sektör değiştirmemin daha sağlıklı olduğunu düşünüm. Az olur, çok olur ayağımı yorganıma göre uzatırım. İçim çok rahat. Babam 30 yıllık döner ustası. Ona güvenerek işletmeyi açtım. O olmasa cesaret edemezdim. Allah'a şükür bulunduğumuz pozisyonda iyi gidiyoruz."

        - "İşletmemi markalaştırıp, Türkiye'ye yaymak istiyorum"

        Çınar, döner dükkanı açtıktan sonra bu durumun sosyal medyada dalga geçme amaçlı paylaşıldığını ancak bu durumun ters teptiğini ve olumlu dönüşler aldığını söyledi.

        Yanlış bir şey yapmadığını ifade eden Çınar, "Çalışan adamı herkes sever, ekmeğimizdeyiz. Herkes iyi karşılıyor. Ricardo Querasma zamanında bana, 'Başka insanların senin hakkında söyledikleriyle dağılırsan, hiçbir iş yapamazsın.' demişti. Herkes istediğini düşünebilir. Ben temiz ve helal bir yolu seçtiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

        Çınar, dönercilikte işlerinin iyi gittiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Medyatik paylaşımlardan sonra ilgi arttı. Bunun nedeni benim kariyerim olabilir ama benim için önemli olan ürünümü yiyen kişinin tekrar gelmesi. Bu ürünümün güzel olması anlamına gelir. Beğenmeyen olursa onu da söyleyebilir ama buna da inanmıyorum. Bana, 'Döner mi, orta mı kesmek zor?' diye sordular. Benim için döner kesmek zor. Futbolu 25 senedir oynuyorum döneri 3 haftadır kesiyorum. Ben her işe hedefle başlarım. Güzel bir plan ve programla ben işletmemi markalaştırıp, Türkiye'ye yaymak istiyorum. 20-25 şubeye çıkacağıma eminim. Bu ne kadar zaman alır bilemem ama azimle çalışacağım."

