Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile yolcu Funda Karaca yaralandı. Yenişehir Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Halit Arslan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir-İnegöl yolu Karacaahmet Mahallesi kavşağında, Yusuf Karaca idaresindeki 34 HG 2895 plakalı otomobil ile Halit Arslan (34) yönetimindeki 16 BUP 198 plakalı otomobil çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.