Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir-İnegöl yolu Karacaahmet Mahallesi kavşağında, Yusuf Karaca idaresindeki 34 HG 2895 plakalı otomobil ile Halit Arslan (34) yönetimindeki 16 BUP 198 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile yolcu Funda Karaca yaralandı. Yenişehir Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Halit Arslan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle bir süre tali yoldan sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.