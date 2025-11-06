Otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı 3,8 milyar dolar oldu

Türkiye otomotiv endüstrisi, ekim ayında 3 milyar 816 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7 artışla 3 milyar 816 milyon dolar oldu.

Otomotiv endüstrisinin ocak-ekim dönemi ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 34 milyar 19 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün Türkiye ihracatı içindeki payı ise yüzde 18,2 olarak hesaplandı.

- Tedarik endüstrisinin dış satımı yüzde 6 arttı

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin ekim ayı dış satımı yüzde 6 artışla 1 milyar 471 milyon dolar oldu.

"Binek otomobiller" ihracatı ekimde yüzde 12 düşerek 1 milyar 159 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 70 artışla 652 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 40 artışla 314 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı yüzde 18 artışla 181 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.