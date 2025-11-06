Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı 3,8 milyar dolar oldu

        Türkiye otomotiv endüstrisi, ekim ayında 3 milyar 816 milyon dolarlık ihracat yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:31 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı 3,8 milyar dolar oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye otomotiv endüstrisi, ekim ayında 3 milyar 816 milyon dolarlık ihracat yaptı.

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7 artışla 3 milyar 816 milyon dolar oldu.

        Otomotiv endüstrisinin ocak-ekim dönemi ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 34 milyar 19 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

        Sektörün Türkiye ihracatı içindeki payı ise yüzde 18,2 olarak hesaplandı.

        - Tedarik endüstrisinin dış satımı yüzde 6 arttı

        Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin ekim ayı dış satımı yüzde 6 artışla 1 milyar 471 milyon dolar oldu.

        "Binek otomobiller" ihracatı ekimde yüzde 12 düşerek 1 milyar 159 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 70 artışla 652 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 40 artışla 314 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı yüzde 18 artışla 181 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

        OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ekim ayı ihracatı ise 39 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        - Almanya'ya ihracat yüzde 42 arttı

        Ekim ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 42 artışla 628 milyon dolara ulaştı.

        Fransa, yüzde 4 düşüş ve 450 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık'a ise geçen ay yüzde 1,5 artışla 337 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

        Ülke grubu özelinde ise geçen ay Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 12 artışla 2 milyar 795 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Özellikle ana pazarlarımız olan Almanya, İspanya, Avusturya gibi ülkelerdeki yüksek artış oranları, gelecekte ihracat hedeflerimize ulaşma potansiyelimizi pekiştiriyor. Sektörümüz, Türkiye ekonomisi ve ihracatı için itici güç olmaya devam edeceğinin sinyallerini veriyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu

        Benzer Haberler

        Oğluyla oynarken başlayan hobisi 65 ülkeden kapak koleksiyonuna dönüştü
        Oğluyla oynarken başlayan hobisi 65 ülkeden kapak koleksiyonuna dönüştü
        Bursa'da AK Parti'ye katılan 800 yeni üyeye rozetleri takıldı
        Bursa'da AK Parti'ye katılan 800 yeni üyeye rozetleri takıldı
        Mor tutkusu hayatına yansıdı; otomobili de bu renkte
        Mor tutkusu hayatına yansıdı; otomobili de bu renkte
        Bursa'da 227 litre sahte içki ele geçirildi
        Bursa'da 227 litre sahte içki ele geçirildi
        Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Bursa'da 227 litre sahte içki ele geçirildi
        Bursa'da 227 litre sahte içki ele geçirildi