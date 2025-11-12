Bursa'da "Sürdürülebilirlik ve İnsan Zirvesi" yapıldı

Bursa'da dijital dünyada ekonomi, sanayi ve istihdam gibi alanlarda yaşanan değişimi, sürdürülebilir bakış açısı ve insan odaklı yaklaşımla değerlendirmek amacıyla Birlik Vakfı Bursa Şubesince, "Sürdürülebilirlik ve İnsan Zirvesi" gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirvede "Türkiye Yüzyılı'nda Sanayi ve Dijital Dönüşüm" başlıklı sunum yaptı.

Gönüllü, Gürcistan-Azerbaycan sınırında "C130" tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının en temel hedeflerinden birinin, dijital dönüşümle üretimi akıllı ve sanayiyi rekabetçi hale getirmek olduğunu belirten Gönüllü, "Türkiye olarak bu değişimin takipçisi değil aktif öncüsü olacağız. Bizim bu küresel meydan okumaya cevabımız, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürüttüğümüz 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonudur." dedi.

Gönüllü, bu vizyonun ekonomik bağımsızlığın ve sürdürülebilir hedeflerin temel taşı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu gayeyi hayata geçirmek için somut yol haritalarımızı da belirledik. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz ve Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz, bu dönüşümün ana rehberleridir. Biz, dijital dönüşümü, 'ikiz dönüşüm' olarak adlandırdığımız yeşil dönüşümden ve kalkınmamızın nihai amacı olan insandan ayrı düşünmüyoruz. Dijital teknolojiler, yeşil dönüşümün de en büyük kolaylaştırıcısıdır. Enerji verimliliğini artırmanın, kaynak yönetimini optimize etmenin, karbon ayak izini ölçmenin ve döngüsel ekonomi uygulamalarını hayata geçirmenin yolu, dijitalleşmeden geçiyor. Bakanlık olarak bu dönüşümün sadece izleyicisi değil aynı zamanda yönlendirici gücü, sanayimizin stratejik bir paydaşı olarak sorumluluk üstleniyoruz."

Dijitalleşmenin sadece teknoloji meselesi değil yönetim ve kültür dönüşümü olduğunu vurgulayan Gönüllü, şunları kaydetti: