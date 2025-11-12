Bursalı şehit Ramazan Yağız'ın ailesi taziyeleri kabul etti

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 20:28 Güncelleme: 12.11.2025 - 20:28
        Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan ailesini çok sayıda kişi ziyaret ederek taziyelerini iletti.

        Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki baba evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul eden anne Ayşe Yağız ile ablası Fidan Yağız, duygusal anlar yaşadı.

        Şehidin dayısı Hasan Hüseyin Yağız, AA muhabirine, şehit Ramazan Yağız'ın çok iyi bir insan olduğunu belirterek, üzüntüsü nedeniyle konuşamayacak durumda olduğunu söyledi.

        Şehidin diğer dayısı Bayram Yağız da yeğeninin çevresi tarafından çok sevildiğini dile getirdi.

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Kasım 2022'de terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in babası Mehmet Sevinç de aralarında 10 yaş fark bulunan şehit Ramazan Yağız ile şehit oğlu Emre Sevinç'in ağabey-kardeş gibi olduklarını vurguladı.

        Bu arada, şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Yağız'ın babası Selami Yağız'ın uzun süre önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

