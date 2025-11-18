Bursa'da SANTEK Zirvesi yapıldı

Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Zirvesi, "Geleceğin Üretim Teknolojileri, Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Programı" temasıyla Bursa'da gerçekleştirildi.

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi (BUTEKOM) ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü işbirliğinde BUTEKOM Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa'nın köklü üretim kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla tarih boyunca Türkiye'nin ticaret, sanayi ve teknoloji alanında öncü şehirlerinden biri olduğunu aktardı.

Ayyıldız, 1961 yılında Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesinin Bursa'ya kurulduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Ulusal yenilik ekosisteminde kamu, üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirerek, yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için ilin sanayisine ilişkin strateji geliştirilmesi ve sorunların çözümü adına SANTEK oluşturulmuştur. Bu kurul sayesinde sanayide karşılaşılan sorunların çözüm üretmeyi, stratejik yol haritaları geliştirmeyi ve yenilik ekosistemimizi daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı da hedeflemektedir."

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de Osmanlı'ya başkentlik yapan Bursa'nın geçmişten ilham aldığını söyledi. Bursa'nın özellikle AR-GE ve inovasyon alanında Türkiye'nin en ileri olmaya aday şehirlerinden olduğunu vurgulayan Dönmez, "Türkiye'nin bundan sonraki büyüme yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktasındayız aslında. Bundan sonra hikayemizin temelinde AR-GE, tasarım ve inovasyon olması lazım. Aksi halde biz bu orta gelir tuzağından çıkamayız." dedi. Dönmez, AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin AR-GE harcamalarının, milli gelire oranı binde 5 seviyesinde olduğunu, şu an bunun yüzde 1,46 seviyesine yükseldiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Avrupa Birliği'nde şu anda AR-GE harcamaları milli gelire oranı 2,25, 2,26 falan. Bundan 20 sene önce Avrupa Birliği'nin harcamaları yüzde 1,2 arasındaydı. Türkiye'nin binde 5'ti. O zaman bizim oransal olarak üç katımızda AR-GE harcaması yapan Avrupa Birliği, şu anda bizim iki katımız kadar yapmıyor. Yani biz 1,46 yapıyoruz, onlar 2.26 yapıyor. Dolayısıyla önemli bir aşamaya geldik. Bundan sonrasına devam etmemiz lazım."

Türkiye'nin yüksek ve orta yüksek teknoloji ihracatının eğiminin devam ettiğine değinen Dönmez, şöyle devam etti: "Katma değerli üretim yaparsanız yani karınız yüksek olursa bunun da temelinde AR-GE ve tasarım var, döviz baskısı sizi o kadar da etkilemeyebiliyor. Bu çok önemli bir şey. Bunun üzerinde durmamız lazım. Türkiye'nin gerçekten bundan sonraki dönemde, biz 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisini yayınladık biliyorsunuz. 12. Kalkınma Planı'nda da bu eksen var. Türkiye bundan sonraki döneminde teknoloji, AR-GE, inovasyon yapıyor. SANTEK de bu misyondan hareketle kuruldu. Teknolojisi olmayan sanayi olmaz, sürdürülebilir değil. Her defasında makineleri alırsınız, kullanırsınız, makineleriniz eskir. Yenisini almak zorunda kalırsınız." BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Bursa'nın ihracat bakımından Türkiye'nin üçüncü kenti olduğunu ifade ederek, kentin 20 milyar dolara yakın ihracatı ve toplamda da 36 milyar dolara geçen dış ticaret hacmiyle Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 116 ülkenin üzerinde bir ticaret performansı sergilediğini anlattı.