Görme engelli üniversiteliler ders notlarına "sesli" ulaşabilecek

SEMİH ŞAHİN - Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) öncülüğünde, farklı üniversitelerden öğrencilerin katılımıyla geliştirilen mobil uygulama, görme engelli üniversitelilerin ders notlarına sesli ulaşabilmesini sağlıyor.

BTÜ Edebiyat ve Münazara Topluluğu ile Eğitim Destek Erişim Ağı Derneği üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında engelli öğrencilerin hayatına dokunabilmek amacıyla çalışmalar yürüttü.

Görme engelli öğrencilere yönelik çalışma yapmak isteyen üniversiteliler, ders notlarına erişimi kolaylaştırmak için uygulama geliştirmeye karar verdi.

Üniversite öğrencileri, ders notlarının ses kaydını alarak "Sesli Kampüs" ismini verdikleri uygulamaya yüklemeye başladı. Uygulamayı kullanacak görme engelli öğrenciler, ders notlarını ses kayıtlarından dinleyip çalışma ve tekrar etme imkanı bulacak.

"Sesli Kampüs", resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından ilgili platformlardan indirilerek görme engellilere hizmet vermeye başlayacak.

- "Üniversite öğrencilerine ders notlarını ulaştırmak adına tasarlandı"

Edebiyat ve Münazara Topluluğu Başkanı BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Saliha Polat, AA muhabirine, farklı bölümlerden, birbirini tanımayan öğrencilerin projeye destek vererek burada bir aile ortamı oluşturduklarını söyledi. Görme engelli öğrencilerin kitap kaynaklarına, ders notlarına erişiminde yaşadıkları sıkıntıya şahit olmaları sebebiyle böyle bir proje yürüttüklerini belirten Polat, şöyle konuştu: "Bu aplikasyon Türkiye genelindeki görme engelli üniversite öğrencilerine ders notlarını ulaştırmak adına tasarlandı. Türkiye genelindeki bütün üniversite öğrencileri ders notlarını ya uygulama üzerinden ya da kampüslerde oluşturduğumuz sesli odalar aracılığıyla kaydediyorlar. Bunlar da görme engelli üniversite öğrencilerinin kullanımına açık oluyor. Türkiye genelindeki ilk sesli akademik e-kütüphane ağını oluşturduğumuz anlamına geliyor." Polat, projenin Bursa Teknik Üniversitesinin yanı sıra Başkent, Marmara, Yıldız Teknik ve Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin de desteğiyle hayata geçirildiğini anlatarak, öncelikli olarak görme engellilerin talep ettikleri konuları seslendirerek uygulamaya yüklediklerini kaydetti.

- "Diksiyon eğitiminden başarıyla geçen herkes bu uygulamaya destek verebilir" Zamanla tüm bölümlere ait ders notlarının uygulamada yer alacağını belirten Polat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda herkes kendi ders notlarını seslendiriyor. Biz öncesinde bir kayıt açıyoruz. Kayıtlara başvuran arkadaşlarımız oluyor. Şu anda 80 kişi civarındayız. Türkiye'nin her bölgesinden arkadaşlarımız var. Önce diksiyon eğitimi veriyoruz. Çevrimiçi ve yüz yüze eğitim verdiğimiz için Bursa'da olmayan arkadaşlarımız da bundan faydalanabiliyor. Diksiyon eğitiminin ardından ses kayıtlarımız başlıyor. Ekip arkadaşlarımızdan iki kişi bu notların dinlemesini gerçekleştiriyor. Ardından yazılımcımız da aplikasyona yüklemesini yapıyor. Diksiyon eğitiminden başarıyla geçen herkes bu uygulamaya destek verebilir. Bu da bizim tüm üniversite öğrencileri olarak kendi arkadaşlarımızın elinden tuttuğumuz anlamına geliyor." Polat, uygulamanın daha da geliştirileceğinin bilgisini vererek, "Mikro ölçekte tüm üniversite kampüslerinde sesli e-kütüphane ağımızı tanıtmayı ve sesli kampüs sistemini kurmayı hedefliyoruz. Uzun dönemde ise yıllar sonra görme engelli üniversite öğrencilerinin kendi erişebilecekleri ders notu ağının olmasını istiyoruz. Bursa'da seslendirilen bir ders notu belki Muş'taki bir öğrencinin işine yarayacak. Biz bunu hedefliyoruz." ifadesini kullandı.