Bursa Uludağ Üniversitesinde otomotiv semineri düzenlendi

Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) Otomotiv Topluluğu tarafından, üniversite öğrencilerinin gelişen otomotiv sektörü hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için "OTTOSEM" adlı seminer gerçekleştirildi.

Görükle Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen seminerde, otomotiv sektörü temsilcileri, deneyimlerini üniversite öğrencileriyle paylaştı.

Firmalar tarafından stantların kurulduğu etkinlik alanında ayrıca Uludağ Racing Formula SAE Takımı tarafından üretilen yerli ve elektrikli "UR-06E" isimli araç da sergilendi.

BUÜ Otomotiv Mühendisliği öğrencisi ve Uludağ Racing Formula SAE Takımı Kaptanı Berkay Karakurt burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Uludağ Racing'in Türkiye'deki en köklü Formula SAE kulüplerinden biri olduğunu belirterek, "İngiltere ve Avrupa'da yarışlara katılan ilk Türk takımıyız. 2020 yılına kadar beş içten yanmalı araç ürettik. Pandemi ve deprem süreçlerinin ardından bu yıl elektrikli araçlarımızla pistlere geri döndük." dedi.

"Çin'de yarışan ilk Türk takımı olduk. Türkiye’de gerçekleştirilen yarışlarda ise 'Elektrikli Araç Genel Klasman'da ikinciliğe ulaştık. Önümüzdeki yıl hedefimiz Türkiye'nin en hızlı aracıyla piste çıkmak. Aracımızı tasarlarken 37 kişiydik. Fakat şu an takımımız 63 kişiden oluşuyor. Elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, otomotiv mühendisliği, bilgisayar mühendisliği başta olmak üzere üniversitedeki tüm bölümlerden arkadaşlarımız bu takımda yer alıyor. Aracımız yüzde 67 yerlilik oranına sahip. Motoru yurt dışından temin ediyoruz. Okulumuzun sunmuş olduğu imkanlar dahilinde piller, akü ve şaseyi kendimiz ürettik. Bunun dışında aracın kanatlarını da kendimiz yaptık. Aracımızın üretim süreci firmaların destekleri ve öğrenci arkadaşlarımızın gece gündüz demeden atölyede geçirmiş oldukları zamanlarda ortaya çıktı."

Karakurt, bu yıl üretimi tamamlanan "UR-06E" isimli aracın Türkiye, Romanya ve Çin’de düzenlenen üç farklı yarışmaya katıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

Uludağ Racing Teknik Departmanı Süspansiyon Sorumlusu Furkan Avcı da aracın performans verilerine dikkat çekerek, "UR-06E bu yıl 0'dan 100 kilometre saat hıza 3.06 saniyede ulaşıyor. Hedefimiz bu süreyi 2.04 saniyenin altına indirmek. Şu an zincir aktarımı kullanıyoruz ve en yüksek verimi alacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Araç üretim süreci ortalama 6-7 ay sürüyor ancak AR-GE çalışmalarımız sezon bitmeden başlıyor." diye konuştu.

Otomotiv Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Cengizhan İnan da bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri OTTOSEM etkinliğinin heyecanını yaşadıklarını ve bu etkinlikle otomotiv sanayicilerinin öğrencilere bilgilerini aktarmalarını sağladıklarını sözlerine ekledi.