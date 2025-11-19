Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BUÜ'de 2024 Akademik Performans Ödülleri sahiplerini buldu

        Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ), 2024 yılında gerçekleştirdiği projeler ve çalışmalarda farklı kategorilerde dereceye giren öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine ödülleri takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 18:17 Güncelleme: 19.11.2025 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        BUÜ'de 2024 Akademik Performans Ödülleri sahiplerini buldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ), 2024 yılında gerçekleştirdiği projeler ve çalışmalarda farklı kategorilerde dereceye giren öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine ödülleri takdim edildi.

        BUÜ AR-GE Koordinatörlüğü tarafından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2024 Akademik Performans Ödül Töreni'nde konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "araştırma üniversitesi" kavramını, üniversite olarak akademik vizyonlarının merkezine yerleştirdiklerini söyledi.

        Türkiye genelinde 23 araştırma üniversitesi olduğunu, BUÜ'nün de bu listede yer aldığını belirten Yılmaz, bulundukları pozisyondan daha yukarıya doğru bir hedef koyduklarını vurguladı.

        Yılmaz, araştırma üniversitesinin yalnızca bir etiket olmadığına dikkati çekerek, "Araştırma üniversitesi kavramını merkeze koymuş durumdayız. En büyük desteği de sizlerden alıyoruz. Yaptığınız bütün bilimsel faaliyetiniz ve üniversitemizi daha yukarıya doğru taşıma gayretiniz için ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.

        Bu toplantıların büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.

        BUÜ AR-GE Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca da akademik performans ödül töreninin yalnızca bireysel başarıların değil aynı zamanda üniversitenin kurumsal hafızasında iz bırakan dayanışma kültürünün, bilimsel azmin ve ortak hedeflere bağlılığın sembolü olduğunu söyledi.

        BUÜ'nün araştırma performansında son iki yılda yükseliş yaşandığını ifade eden Karaca, bunun özverili çalışmaların doğal sonucu olduğunu aktardı.

        Karaca, ödül töreninin başarıların görünür kılınmasından ziyade bilimsel kültürün üniversitede kökleşmesi için önemli bir teşvik olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Araştırma üniversitesi olmanın temel şartı, bilginin üretilmesinin yanında onun değer kazanmasını sağlayacak doğru ekosistemi kurmaktır. Araştırma üniversitesi misyonunu koruyan ve sürdürmeyi görev edinmiş olan AR-GE Koordinatörlüğü olarak akademisyenlerin ihtiyaç duyduğu araştırma ortamını güçlendirmek, kurumsal işleyişi sağlamlaştırmak, işbirliklerinizi kolaylaştırmak, üniversitemizin bilimsel stratejilerini daha görünür kılmak ve bu üretimin değerini artıracak ortamı oluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bölüm ve rektörlük değerlendirme komisyonlarımızla 687 başvurunun tek tek incelenmesi ve değerlendirilmesi için haftalar süren bir çaba ortaya konuldu."

        Konuşmaların ardından 10 farklı kategoride en başarılı birim ve bölümlerle en başarılı 50 öğretim üyesi, 10 öğretim görevlisi, 10 araştırma görevlisine ödülleri verildi.

        Törende, araştırma üniversiteleri için YÖK tarafından değerlendirilen 31 performans kriterinin 22'sine 2024 yılında en çok katkı sağlayan araştırmacılar da ödüllendirildi.

        Birim ve bölüm bazında 24 plaketin verildiği törende, 139 akademisyene de plaket takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 'Akıllı Şehir' ödülü
        Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 'Akıllı Şehir' ödülü
        Metroda koltuk tartışması
        Metroda koltuk tartışması
        Başkan Erkan Aydın İstiklal Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
        Başkan Erkan Aydın İstiklal Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
        Karagöz'ün mirası Bursa'da yaşatılıyor
        Karagöz'ün mirası Bursa'da yaşatılıyor
        30 Ağustos Zafer Mahallesi yeni sağlık merkezine kavuştu
        30 Ağustos Zafer Mahallesi yeni sağlık merkezine kavuştu
        Marmarabirlik, ortaklarına 761 milyon lira ödeme yapacak
        Marmarabirlik, ortaklarına 761 milyon lira ödeme yapacak