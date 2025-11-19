BUÜ'de 2024 Akademik Performans Ödülleri sahiplerini buldu

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ), 2024 yılında gerçekleştirdiği projeler ve çalışmalarda farklı kategorilerde dereceye giren öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine ödülleri takdim edildi.

BUÜ AR-GE Koordinatörlüğü tarafından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2024 Akademik Performans Ödül Töreni'nde konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "araştırma üniversitesi" kavramını, üniversite olarak akademik vizyonlarının merkezine yerleştirdiklerini söyledi.

Türkiye genelinde 23 araştırma üniversitesi olduğunu, BUÜ'nün de bu listede yer aldığını belirten Yılmaz, bulundukları pozisyondan daha yukarıya doğru bir hedef koyduklarını vurguladı.

Yılmaz, araştırma üniversitesinin yalnızca bir etiket olmadığına dikkati çekerek, "Araştırma üniversitesi kavramını merkeze koymuş durumdayız. En büyük desteği de sizlerden alıyoruz. Yaptığınız bütün bilimsel faaliyetiniz ve üniversitemizi daha yukarıya doğru taşıma gayretiniz için ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.

Bu toplantıların büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.

BUÜ AR-GE Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca da akademik performans ödül töreninin yalnızca bireysel başarıların değil aynı zamanda üniversitenin kurumsal hafızasında iz bırakan dayanışma kültürünün, bilimsel azmin ve ortak hedeflere bağlılığın sembolü olduğunu söyledi. BUÜ'nün araştırma performansında son iki yılda yükseliş yaşandığını ifade eden Karaca, bunun özverili çalışmaların doğal sonucu olduğunu aktardı. Karaca, ödül töreninin başarıların görünür kılınmasından ziyade bilimsel kültürün üniversitede kökleşmesi için önemli bir teşvik olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "Araştırma üniversitesi olmanın temel şartı, bilginin üretilmesinin yanında onun değer kazanmasını sağlayacak doğru ekosistemi kurmaktır. Araştırma üniversitesi misyonunu koruyan ve sürdürmeyi görev edinmiş olan AR-GE Koordinatörlüğü olarak akademisyenlerin ihtiyaç duyduğu araştırma ortamını güçlendirmek, kurumsal işleyişi sağlamlaştırmak, işbirliklerinizi kolaylaştırmak, üniversitemizin bilimsel stratejilerini daha görünür kılmak ve bu üretimin değerini artıracak ortamı oluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bölüm ve rektörlük değerlendirme komisyonlarımızla 687 başvurunun tek tek incelenmesi ve değerlendirilmesi için haftalar süren bir çaba ortaya konuldu."