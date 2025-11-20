Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi

        Bursa'dan İnegöl'e takviye olarak gönderilen çok sayıda Trafik, Çevik Kuvvet ve Asayiş ekibi, akşam saatlerinde ilçe genelinde geniş kapsamlı ve eş zamanlı bir denetim faaliyeti yürüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 09:31 Güncelleme: 20.11.2025 - 09:31
        İnegöl'de polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi
        Bursa'dan İnegöl'e takviye olarak gönderilen çok sayıda Trafik, Çevik Kuvvet ve Asayiş ekibi, akşam saatlerinde ilçe genelinde geniş kapsamlı ve eş zamanlı bir denetim faaliyeti yürüttü.

        Edinilen bilgilere göre, denetimler İnegöl’ün ana arterleri, bağlantı yolları ve birçok ara sokağında aynı anda başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamaya Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de destek verdi. Trafik ekipleri, belirlenen kontrol noktalarında araçları durdurarak sürücülerin ehliyet, ruhsat ve sigorta kontrollerini yaptı. Araçlarda detaylı aramalar gerçekleştirilirken, emniyet kemeri ve ışık ihlâlleri gibi trafik kurallarına yönelik denetimler de titizlikle sürdürüldü.

        Çevik Kuvvet ve Asayiş ekipleri ise şüpheli görülen kişi ve araçlar üzerinde yoğunlaştı. Kimlik sorgulamaları yapılırken, aranması bulunan şahısların tespitine yönelik çalışmalar genişletildi. Ekipler aynı zamanda bazı bölgelerde yaya kontrolleri yaparak halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlerini artırdı.

        İlçe genelinde farklı noktalara dağılan ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarında da kontrol noktaları oluşturarak ilçe trafiğini takip altına aldı.

