        Bursa Haberleri

        Bursa'da yasa dışı yakalanan kuşlar doğaya salındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 19:58 Güncelleme: 19.11.2025 - 19:58
        Bursa'da yasa dışı yakalanan kuşlar doğaya salındı
        Bursa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki kuşların ticaretini yaptığı belirlenen 2 şüpheliye 415 bin 183 lira idari para cezası verildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine kolluk kuvvetleriyle Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde denetim yaptı.

        Yapılan kontrollerde, doğadan yakalanarak ticarete konu edilen 39 saka ve 40 florya kuşuna el konuldu.

        İlgili kanunlar kapsamında 2 kişiye toplam 415 bin 183 lira idari para cezası ve tazminat bedeli uygulandı.

        El konulan kuşlar ekipler tarafından doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

