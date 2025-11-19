Bursa'da yasa dışı yakalanan kuşlar doğaya salındı

İlgili kanunlar kapsamında 2 kişiye toplam 415 bin 183 lira idari para cezası ve tazminat bedeli uygulandı.

Yapılan kontrollerde, doğadan yakalanarak ticarete konu edilen 39 saka ve 40 florya kuşuna el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine kolluk kuvvetleriyle Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde denetim yaptı.

Bursa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki kuşların ticaretini yaptığı belirlenen 2 şüpheliye 415 bin 183 lira idari para cezası verildi.

