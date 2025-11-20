Bursa'da kurulan Kırcaali Yönetici, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KIRCAALİSİAD) faaliyetlerine başladı.

Bulgaristan kökenli iş dünyasının önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturmak, bölgenin ekonomik ve ticari hayatına değer katmak amacıyla kurulan KIRCAALİSİAD, düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Kentteki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan KIRCAALİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, son 23 yılda resmi olmayan verilere göre Bulgaristan'dan göç edenlerin sayısı 3 milyonu aştığını söyledi.

Güler, en fazla Bulgaristan göçmeninin ülke olarak Türkiye, şehir olarak da Bursa'da bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öncelikle Kırcaali bölgesindeki iş insanlarını bir araya getirmeyi düşünmüştük ama Bulgaristan'dan diğer bölgelerine göç etmiş arkadaşlarımızın talep doğrultusunda tüm Bulgaristan ama sadece Bulgaristan kökenli olan yönetici ve iş insanları kapsayacak bir platform oluşturmaya karar vermiştik. Sadece Bulgaristan kökenli olmuş olacak. Biz KIRCAALİSİAD olarak sadece Bulgaristan kökenlileri almış olacağız."