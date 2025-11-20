KIRCAALİSİAD faaliyetlerine başladı
Bursa'da kurulan Kırcaali Yönetici, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KIRCAALİSİAD) faaliyetlerine başladı.
Bursa'da kurulan Kırcaali Yönetici, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KIRCAALİSİAD) faaliyetlerine başladı.
Bulgaristan kökenli iş dünyasının önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturmak, bölgenin ekonomik ve ticari hayatına değer katmak amacıyla kurulan KIRCAALİSİAD, düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.
Kentteki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan KIRCAALİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, son 23 yılda resmi olmayan verilere göre Bulgaristan'dan göç edenlerin sayısı 3 milyonu aştığını söyledi.
Güler, en fazla Bulgaristan göçmeninin ülke olarak Türkiye, şehir olarak da Bursa'da bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Öncelikle Kırcaali bölgesindeki iş insanlarını bir araya getirmeyi düşünmüştük ama Bulgaristan'dan diğer bölgelerine göç etmiş arkadaşlarımızın talep doğrultusunda tüm Bulgaristan ama sadece Bulgaristan kökenli olan yönetici ve iş insanları kapsayacak bir platform oluşturmaya karar vermiştik. Sadece Bulgaristan kökenli olmuş olacak. Biz KIRCAALİSİAD olarak sadece Bulgaristan kökenlileri almış olacağız."
Bulgaristan'da Türk ismiyle kalan tek şehir Kırcaali olduğunu o nedenle bu ismi tercih ettiklerini belirten Güler, "Geçmişten bugüne taşıdığımız kültüre bağlılığımızı ekonomik, sosyal ve ticari bir sinerjiye dönüştürmek, Türkiye'yle Bulgaristan arasındaki ekonomik ve ticari yaşama değer katmak ve Bulgaristan kökenli yönetici, iş insanlarını aynı çatı altında buluşturmaya buluşturmak hedefiyle yola çıktık." dedi.
Konuşmanın ardından soru ve cevap bölümüyle program sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.