Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Bursa'da jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 13:21 Güncelleme: 21.11.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "doğal gıda takviyesi" adı altında piyasaya sürülen, kullanımı izne tabi, üretimi ve satışı yasak kimyasal maddeler içeren ürünlerin hazırlandığı bilgisine ulaştı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Yıldırım, Kestel ve Mudanya ilçelerinde belirlenen ev, iş yeri ve araçlarda arama yapıldı.

        Aramalarda, 65 bin 865 paket bitkisel macun, 342 bitkisel hap, 3 bin 700 boş kapsül, 75 kilogram kimyasal madde içeren toz, 600 kilogram kimyasal ürün, 1055 kilogram glikoz, 8 bin 930 kavanoz, 12 bin 889 paketleme kutusu, 399 bin etiket, 400 kilogram kapasiteli 2 karıştırma ve ısıtma tankı, paketleme ünitesi, dondurma ünitesi, hava basma kompresörü, bilgisayar ve gıda ile ilaç yapımında kullanılan farklı malzemeler ele geçirildi.

        Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların Bursa İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama

        Benzer Haberler

        Hava almak için dışarı çıkan eczacının üzerine atladı: "Çıplak sandım" Burs...
        Hava almak için dışarı çıkan eczacının üzerine atladı: "Çıplak sandım" Burs...
        Bursa'da 10 milyon TL'lik cinsel gücü artırıcı kaçak macun operasyonu
        Bursa'da 10 milyon TL'lik cinsel gücü artırıcı kaçak macun operasyonu
        Orhaneli Devlet Hastanesinde deprem tatbikatı yapıldı
        Orhaneli Devlet Hastanesinde deprem tatbikatı yapıldı
        İnegöl'de su kesintisi yapılacak
        İnegöl'de su kesintisi yapılacak
        Gürsu Belediyesi ile Anasiad arasında iş birliği
        Gürsu Belediyesi ile Anasiad arasında iş birliği
        Bursa'da "Bağımlı olma, özgür ol" projesi farkındalık oluşturuyor Bursa Büy...
        Bursa'da "Bağımlı olma, özgür ol" projesi farkındalık oluşturuyor Bursa Büy...