Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Orhaneli Devlet Hastanesinde deprem tatbikatı yapıldı

        Bursa'nın Orhaneli Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatı başarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 12:25 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orhaneli Devlet Hastanesinde deprem tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Orhaneli Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatı başarıyla tamamlandı.

        Orhaneli Devlet Hastanesi Hastane Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde, AFAD ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği ikaz yapıldı.

        Daha sonra hastane personeli hızlıca acil durum planına geçti.

        İlk etapta hastane yetkililerinin katılımıyla masa başı, ardından saha tatbikatı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama

        Benzer Haberler

        İnegöl'de su kesintisi yapılacak
        İnegöl'de su kesintisi yapılacak
        Gürsu Belediyesi ile Anasiad arasında iş birliği
        Gürsu Belediyesi ile Anasiad arasında iş birliği
        Bursa'da "Bağımlı olma, özgür ol" projesi farkındalık oluşturuyor Bursa Büy...
        Bursa'da "Bağımlı olma, özgür ol" projesi farkındalık oluşturuyor Bursa Büy...
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Su tüketen sanayi tartışılmalı"...
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Su tüketen sanayi tartışılmalı"...
        Liseli genç tekvandocu aynı yıl içinde hem dünya hem Avrupa şampiyonu oldu
        Liseli genç tekvandocu aynı yıl içinde hem dünya hem Avrupa şampiyonu oldu
        Emekli öğretmen hayranlık duyduğu hat sanatını öğrenip atölye kurdu
        Emekli öğretmen hayranlık duyduğu hat sanatını öğrenip atölye kurdu