Orhaneli Devlet Hastanesinde deprem tatbikatı yapıldı
Bursa'nın Orhaneli Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatı başarıyla tamamlandı.
Orhaneli Devlet Hastanesi Hastane Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde, AFAD ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği ikaz yapıldı.
Daha sonra hastane personeli hızlıca acil durum planına geçti.
İlk etapta hastane yetkililerinin katılımıyla masa başı, ardından saha tatbikatı gerçekleştirildi.
