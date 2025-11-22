Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 06:48 Güncelleme: 22.11.2025 - 06:48
        Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir restorandan çıkan Mustafa T'ye (43), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş edip kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Mustafa T, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

