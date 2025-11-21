Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 23:00 Güncelleme: 21.11.2025 - 23:00
        Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Bursa'nın Gemlik ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında yasa dışı bahis oynanmasına yer veya imkan sağlama, internet üzerinden erişim sağlama ve para nakline aracılık etme suçlarına yönelik geniş çaplı çalışma düzenlendi.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bankalar, GSM operatörleri ve çeşitli ödeme kuruluşlarıyla yapılan yazışmalar sonucu yürütülen teknik çalışmalarda 10 şüpheli şahıs ile 1 iş yeri tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bir şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

