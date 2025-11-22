Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kişi çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 22:35 Güncelleme: 22.11.2025 - 22:35
        Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü
        Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kişi çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Garipçe Mahallesi'ndeki Ulu Cami yanında kurulan pazar yerinde manevra yapan H.K. (54) idaresindeki 16 TP 516 plakalı çöp kamyonu, Mustafa Akman'a (78) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, aracın altında kalan Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücü gözaltına alınırken, cenaze Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

