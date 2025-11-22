Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:CengizGöllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Sadettin Deneri
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mert Cuci, Osmany, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar, Corre (Ümit Demir, Enis Ali Ay, Yunus Emre Erşahin, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk)
Spor Toto: Orçun Ergün, İvovic, Hakkı Çapkınoğlu, Herrera, Emin Gök, İzzet Ünver (Beytullah Hatipoğlu, Doğan Karakoç, Muhammed Kaya, Mehmet Ege Biber, Mustafa Koç, Melih Sıratça, Burak Mert)
Setler: 22-25, 25-20, 25-18, 19-25, 12-15
Süre: 148 Dakika
BURSA
