Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da orman yangınında zarar gören alanlara yamaç paraşütüyle tohum serpildi

        Bursa'da öğrenciler tarafından hazırlanan tohum topları, Gürsu ilçesinde geçen temmuz ayında çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlara yamaç paraşütçüleri tarafından bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 14:17 Güncelleme: 23.11.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da orman yangınında zarar gören alanlara yamaç paraşütüyle tohum serpildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da öğrenciler tarafından hazırlanan tohum topları, Gürsu ilçesinde geçen temmuz ayında çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlara yamaç paraşütçüleri tarafından bırakıldı.

        "Tohumdan Ormana Projesi" kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen alana uygun karışık ağaç tohumları ile gönüllü sporcular tarafından bölgede toplanan meşe palamudu tohumları, organik kil ve kompost toprakla karıştırılarak Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından tohum toplarına dönüştürüldü.

        Hazırlanan tohum topları, Dışkaya Mahallesi Yamaç Paraşütü Uçuş Alanı'ndan havalanan gönüllü yamaç paraşütü pilotlarınca geçen temmuz ayında yanan bölgeye serpildi.

        Bazı öğrenciler de pilotlar eşliğinde uçuş deneyimi yaşadı.

        Gürsu Belediyesi, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, bölgedeki vatandaşlardan da ilgi gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Park halindeki otobüsler cayır cayır yandı Bursa'da bakım için bırakılan ot...
        Park halindeki otobüsler cayır cayır yandı Bursa'da bakım için bırakılan ot...
        BUÜ ile Sumgayıt Devlet Üniversitesi akademik işbirliği yapacak
        BUÜ ile Sumgayıt Devlet Üniversitesi akademik işbirliği yapacak
        Devrilen motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklendi; kaza kamerada
        Devrilen motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklendi; kaza kamerada
        10 liraya ayakkabı, çanta, kıyafet satıldığını duyan koştu
        10 liraya ayakkabı, çanta, kıyafet satıldığını duyan koştu
        Bursa'da lise öğrencileri, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere ithafe...
        Bursa'da lise öğrencileri, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere ithafe...
        Yapımı 1,5 ay süren eser, Papa 14'üncü Leo'ya takdim edilmeye hazır
        Yapımı 1,5 ay süren eser, Papa 14'üncü Leo'ya takdim edilmeye hazır