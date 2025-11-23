Bursa'da orman yangınında zarar gören alanlara yamaç paraşütüyle tohum serpildi

Gürsu Belediyesi, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, bölgedeki vatandaşlardan da ilgi gördü.

Bazı öğrenciler de pilotlar eşliğinde uçuş deneyimi yaşadı.

"Tohumdan Ormana Projesi" kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen alana uygun karışık ağaç tohumları ile gönüllü sporcular tarafından bölgede toplanan meşe palamudu tohumları, organik kil ve kompost toprakla karıştırılarak Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından tohum toplarına dönüştürüldü.

Bursa'da öğrenciler tarafından hazırlanan tohum topları, Gürsu ilçesinde geçen temmuz ayında çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlara yamaç paraşütçüleri tarafından bırakıldı.

