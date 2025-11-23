Bursa'da lise öğrencileri, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere ithafen yapılan besteyi seslendirdi

Bursa'daki Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Projesi öğrenci ve öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere ithafen beste yaptı.

Sözlerini Okul Müdürü Yunus Akkoç'un yazdığı, bestesini okulun müzik öğretmeni Ömer Köylü'nün yaptığı eseri, okulun "Musiki Projesi" öğrencileri seslendirdi. Eserin klibini ise Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Alan Şefi Engin Ünsal hazırladı.

Öğretmen sevgisinin anlatıldığı eserin bestesi geleneksel müziğin izlerini taşıyor.

Okulun öğrencilerden solist Hasan Erdem Yetim, eseri söylerken çok heyecanlandığını ve duygulandığını belirterek, "Bizleri yetiştiren, bugünlere getiren öğretmenlerimizin huzurunda onlara ithafen bir eser okumak benim için çok heyecan ve gurur vericiydi." ifadelerini kullandı.

Eserin bestecisi Köylü de eserin sözlerinin çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Beste yaparken geleneksel musikimizin tınılarından, formlarından faydalandık. Böyle olsun istedik. Çünkü biz burada geleneksel musikimizin eğitimini veriyoruz. Öğrencilerimiz dini musiki, Türk sanat musikisi ve Türk halk müziğinin eğitimini alıyorlar." açıklamasında bulundu.