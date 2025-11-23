Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da lise öğrencileri, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere ithafen yapılan besteyi seslendirdi

        Bursa'daki Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Projesi öğrenci ve öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere ithafen beste yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 12:33 Güncelleme: 23.11.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da lise öğrencileri, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere ithafen yapılan besteyi seslendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'daki Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Projesi öğrenci ve öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere ithafen beste yaptı.

        Sözlerini Okul Müdürü Yunus Akkoç'un yazdığı, bestesini okulun müzik öğretmeni Ömer Köylü'nün yaptığı eseri, okulun "Musiki Projesi" öğrencileri seslendirdi. Eserin klibini ise Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Alan Şefi Engin Ünsal hazırladı.

        Öğretmen sevgisinin anlatıldığı eserin bestesi geleneksel müziğin izlerini taşıyor.

        Okulun öğrencilerden solist Hasan Erdem Yetim, eseri söylerken çok heyecanlandığını ve duygulandığını belirterek, "Bizleri yetiştiren, bugünlere getiren öğretmenlerimizin huzurunda onlara ithafen bir eser okumak benim için çok heyecan ve gurur vericiydi." ifadelerini kullandı.

        Eserin bestecisi Köylü de eserin sözlerinin çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Beste yaparken geleneksel musikimizin tınılarından, formlarından faydalandık. Böyle olsun istedik. Çünkü biz burada geleneksel musikimizin eğitimini veriyoruz. Öğrencilerimiz dini musiki, Türk sanat musikisi ve Türk halk müziğinin eğitimini alıyorlar." açıklamasında bulundu.

        Okul Müdürü Yunus Akkoç ise 5 yıldır projenin devam ettiğini, kültür ve medeniyetin müziğini genç kuşaklara aktarmanın bu projeyle mümkün olduğunu vurguladı.

        Akkoç, hem güfte ve beste yapma hem de geleneksel sazların yeni nesil tarafından öğrenilmesi konusunda bu projenin güzel bir fırsat sunduğuna değinerek, "Bu birikimle kutsal bir mesleği icra eden öğretmenlerimize bir nostalji yaşatmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Yapımı 1,5 ay süren eser, Papa 14'üncü Leo'ya takdim edilmeye hazır
        Yapımı 1,5 ay süren eser, Papa 14'üncü Leo'ya takdim edilmeye hazır
        Bursa'da giyim mağazası açılışında izdiham
        Bursa'da giyim mağazası açılışında izdiham
        Oteldeki yangında ölen eski milli kayakçının ailesinden 10 milyon dolarlık...
        Oteldeki yangında ölen eski milli kayakçının ailesinden 10 milyon dolarlık...
        Bursa'nın en büyük 250 firması belli oldu BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrah...
        Bursa'nın en büyük 250 firması belli oldu BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrah...
        Geleceğin Bursa'sı planlanıyor
        Geleceğin Bursa'sı planlanıyor
        Mudanya sahilinde oltaya takılan martıyı vatandaş kurtardı
        Mudanya sahilinde oltaya takılan martıyı vatandaş kurtardı