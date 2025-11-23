Habertürk
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 20:22 Güncelleme: 23.11.2025 - 20:22
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Tolga Edis

        TOFAŞ: Perez 18, Yiğitcan Saybir 13, Blazevic 12, Besson 10, Furkan Korkmaz 10, Özgür Cengiz 2, Whaley 4, Tolga Geçim 8, Kidd 8, Lewis 1, Thomasson​​​​​​​

        Anadolu Efes: Loyd 12, Babb 10, Cordinier 8, Dessert 11, Ercan Osmani 8, Şehmus Hazer 7, Rüzgar Fenemen, Smits 9, Swider 3, David Mutaf 5, Jones 6

        1. Periyot: 22-22

        Devre: 47-47

        3. Periyot: 59-60

        Beş faulle çıkanlar: 39.41 Smits, Cordinier 38.54 (Anadolu Efes)

        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

