Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Tolga Edis
TOFAŞ: Perez 18, Yiğitcan Saybir 13, Blazevic 12, Besson 10, Furkan Korkmaz 10, Özgür Cengiz 2, Whaley 4, Tolga Geçim 8, Kidd 8, Lewis 1, Thomasson
Anadolu Efes: Loyd 12, Babb 10, Cordinier 8, Dessert 11, Ercan Osmani 8, Şehmus Hazer 7, Rüzgar Fenemen, Smits 9, Swider 3, David Mutaf 5, Jones 6
1. Periyot: 22-22
Devre: 47-47
3. Periyot: 59-60
Beş faulle çıkanlar: 39.41 Smits, Cordinier 38.54 (Anadolu Efes)
BURSA
