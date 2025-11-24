Şarkıcı Soner Sarıkabadayı Bursa'da konser verdi

Habertürk
        Bursa Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 01:06 Güncelleme: 24.11.2025 - 01:06
        Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Bursa'da sahne aldı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.

        Gecede orkestrası ile sahne alan Sarıkabadayı, sevilen şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

        Sarıkabadayı, "Unuttun Mu Beni?", "Sadem", "Taş", "Mevzu Derin" ve "Kutsal Toprak" gibi şarkıları hayranlarıyla söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

