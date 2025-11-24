Sanatçı Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars, Bursa'da konser verdi

Sanatçı Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars orkestrası Bursa'da sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.

Perküsyon sanatçısı Sicimoğlu'nun sahne performansı seyircilerden beğeni topladı.

Sicimoğlu ve Latin All Stars orkestrası yerli ve yabancı müziklerden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Latin ve caz müziği ezgilerinden oluşan konserde sanatseverler de tempo tutarak eşlik etti.