        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bıçakla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 21:28 Güncelleme: 24.11.2025 - 21:28
        Bursa'da bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bıçakla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Umurbey Mahallesi'nde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bölgede yaptığı tarama çalışmasıyla zeytinlik alanda Murat Z'yi yaralı halde buldu.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Z'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın şüphelisi A.Ş. polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

