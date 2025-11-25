Bursa'da orman yangınında zarar gören alanlara Bursasporlu sporcular fidan dikti

Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor yönetimi ve futbolcuları, Gürsu ilçesinde geçen temmuz ayında çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlara fidan dikimi gerçekleştirdi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, teknik direktör Tahsin Tam, yeşil beyazlı futbolcular ile Uludağ Organize Sanayi yönetici ve iş insanları, Karahıdır ve İğdir bölgesinde yanan ormanlık alanlarda fidan dikimi gerçekleştirdi.

Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, törende yaptığı konuşmada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü başlayan ağaçlandırma seferberliğinin devam ettiğini söyledi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise temmuz ayında bir afet yaşandığını ifade etti.

Yanan alanların tekrarda yeşillenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Işık, şöyle konuştu:

"O gün yangında nasıl bir seferberlik düzenlediyse herkes söndürmesiyle ilgili elinden ne geliyorsa onun gayreti sarf ettiyse inşallah 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Cumhurbaşkanımızın başlattığı yeşil vatanla tekrardan bu gördüğünüz siyah alanların hepsini her gün yapacağımız çalışmalarla bu siyah alanları tekrar yeşil olmasına vesile olacağız."