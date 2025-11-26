Bursa'da hız ihlali yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücüye para cezası kesildi

Sürücü M.A'ya, hız ihlali yaptığı için idari para cezası uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir sürücünün hız ihlali yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.