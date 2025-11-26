Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Türk zeytinini 68 ülkeye ihraç eden Marmarabirlik'in hedefi Orta Doğu pazarı

        CEM ŞAN - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, 68 ülkeye ihracat yaptıklarını, Suudi Arabistan merkezli özel bir çalışmayla Orta Doğu pazarına zeytin ve diğer ürünlerini göndermeyi hedeflediklerini söyledi.

        Giriş: 26.11.2025 - 11:23 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:23
        Yıldız, AA muhabirine, 22 Ekim'de başlayan zeytin hasat sezonunun beklediklerinden iyi seyrettiğini, üretici ortaklarının hava şartları elverdiği müddetçe yoğun şekilde hasat yaptıklarını dile getirdi.

        Marmarabirlik'in bu sezon şimdiye kadar 28 bin ton civarında zeytin aldığını belirten Yıldız, yaklaşık 2,5 milyar liralık zeytin bedelinin 900 milyon liraya yakınının ortakların hesabına yattığını ifade etti.

        Yıldız, Marmarabirlik'in bu sezon yaklaşık 67 bin ton ön beyan rekoltesi aldığını dile getirerek, "Ortaklarımızdan aldığımız ürün miktarını 70 bin ton civarlarına çıkarmayı hedeflerimizde başa koyduk. Bu sezon yoğunlukla iri mahsul olduğunu görmekteyiz. Özellikle kalitenin fazla olduğunu görüyoruz." dedi.

        Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi verilerine göre Türkiye genelinde bu sene zeytinde 2 milyon 450 bin ton civarında verim beklendiğini söyleyen Yıldız, "Geçen yıl 3 milyon tonun üstündeydi bu rakam. Geçen yıl çok aşırı ürün tuttuğundan dolayı yağlık zeytin fazlaydı. Bu sene sofralık zeytine baktığımızda Türkiye genelinde 2 milyon 450 bin tonun içinde 740 bin ton civarlarında sofralık zeytin olduğu tahmin edilmekte. Geçen yıla oranla birbirine yakın rakamlar." diye konuştu.

        - "İhracat hedefimizi 50 milyon dolara çıkardık"

        Yıldız, Marmarabirlik'in 35 milyon dolarlık satışla rekor seviyede ihracat rakamına ulaştığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

        "İhracat hedefimizi 50 milyon dolara çıkardık. Hem ülkemize katkı sağlamak hem de Türk markasını ve ürünlerini dünyaya tanıtmak amacıyla her geçen gün ilerleyerek devam ediyoruz. Avrupa'nın her yerine ihracat yapıyoruz. ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada başta olmak üzere 60'tan fazla ülkeye ihracatımız var. Sofralık siyah zeytin etnik pazara hitap ettiğinden ihracatta ana pazarımız gurbetçi Türklerimizin yoğun olduğu Avrupa ülkeleri. Şu an tanıtım çalışmalarımız devam ediyor. Geçenlerde Marmarabirlik Times Meydanı'nda tanıtıldı. Marmarabirlik markasını Amerika'da da daha farklı noktaya ulaştırmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor."

        - "Suudi Arabistan merkezli bütün Orta Doğu ülkelerini hedefliyoruz"

        Marmarabirlik ürünlerinin yeni pazarlara ihraç edilmesi için çalışmalarını sürdüklerini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

        "Daha önce çok az olduğumuz ya da hiç olmadığımız Orta Doğu pazarında Suudi Arabistan merkezli özel bir çalışmamız var. O merkezden bütün Orta Doğu'ya erişebilmek adına Türk markamızı, kaliteli ürünlerimizi o bölgeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Suudi Arabistan merkezli bütün Orta Doğu ülkelerini hedefliyoruz. O koordineyle orasını bir merkez seçip ticaretin yoğun olduğu bir bölge olarak değerlendirdiğimizde o merkezden bütün Orta Doğu'ya ticaretimizi ulaştırmayı planlıyoruz."

        Yıldız, önemli bir tonajda zeytinin gökyüzünde, hava yolu yolcuları tarafından tüketildiğini, bazı uluslararası hava yolu şirketleriyle farklı çalışmalarının olduğunu, bunları artırarak büyümeye devam ettiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

