        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bir kişi, eski eşinin ailesince darbedilip bıçakla yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eski eşinin ailesi tarafından darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 14:30 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:30
        Bursa'da bir kişi, eski eşinin ailesince darbedilip bıçakla yaralandı
        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eski eşinin ailesi tarafından darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Abdurrahman A. ile oğlu Muharrem A, aralarında daha önceden husumet bulunan eski damatları Savaş G. ile Hacivat Mahallesi'ndeki bir kıraathanede karşılaştı.

        Burada taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman A. ve Muharrem A, başına tüfek dipçiğiyle vurup darbettikleri Savaş G'yi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        Yaralı Savaş G, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçtığı öne sürülen şüpheli baba-oğul, polislerce kısa sürede yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

