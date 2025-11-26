Bursa'da bir kişi, eski eşinin ailesince darbedilip bıçakla yaralandı

Yaralı Savaş G, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman A. ve Muharrem A, başına tüfek dipçiğiyle vurup darbettikleri Savaş G'yi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Abdurrahman A. ile oğlu Muharrem A, aralarında daha önceden husumet bulunan eski damatları Savaş G. ile Hacivat Mahallesi'ndeki bir kıraathanede karşılaştı.

