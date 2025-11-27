Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Dirilişin Adı Karabağ" programı düzenlendi

        Bursa Azerbaycan İnavasyon ve Dayanışma Derneği ile Uludağ Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Sanat Topluluğu tarafından Karabağ'ın bağımsızlığının 5'inci yıl dönümün de "Dirilişin Adı Karabağ" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 09:29 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "Dirilişin Adı Karabağ" programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Azerbaycan İnavasyon ve Dayanışma Derneği ile Uludağ Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Sanat Topluluğu tarafından Karabağ'ın bağımsızlığının 5'inci yıl dönümün de "Dirilişin Adı Karabağ" programı düzenlendi.

        Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Bursa'da yaşayan Azerbaycan kökenli vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Bursa Azerbaycan İnavasyon ve Dayanışma Derneği Başkanı Latife Naghdaliyev, Karabağ'da gazi olan askerlere teşekkür etti.

        Program Azerbaycan halk dansları, tiyatro gösterisi ve solistlerin şarkı söylemesiyle devam etti.

        Programda sahne alan solist ve oyuncular Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        "Enflasyon bir virüs gibidir"

        Benzer Haberler

        Küresel tahıl üretiminde 105 milyon tonluk rekor artış bekleniyor
        Küresel tahıl üretiminde 105 milyon tonluk rekor artış bekleniyor
        Uludağ'da ayı ailesine sucuk ziyafeti çekerken saldırıya uğradı Vatandaşın...
        Uludağ'da ayı ailesine sucuk ziyafeti çekerken saldırıya uğradı Vatandaşın...
        Tramvayın arkasına tutunarak yolculuk eden çocuk yürekleri ağıza getirdi
        Tramvayın arkasına tutunarak yolculuk eden çocuk yürekleri ağıza getirdi
        Bursa ve Balıkesir son 10 yılın en yüksek yağışını aldı
        Bursa ve Balıkesir son 10 yılın en yüksek yağışını aldı
        Bursa'da tehlikeli makas kamerada
        Bursa'da tehlikeli makas kamerada
        Dünyanın gözü Papa 14'üncü Leo'nun ayin yapacağı İznik'te
        Dünyanın gözü Papa 14'üncü Leo'nun ayin yapacağı İznik'te