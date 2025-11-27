Bursa'da "Dirilişin Adı Karabağ" programı düzenlendi

Bursa Azerbaycan İnavasyon ve Dayanışma Derneği ile Uludağ Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Sanat Topluluğu tarafından Karabağ'ın bağımsızlığının 5'inci yıl dönümün de "Dirilişin Adı Karabağ" programı düzenlendi.

Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Bursa'da yaşayan Azerbaycan kökenli vatandaşlar ilgi gösterdi.

Bursa Azerbaycan İnavasyon ve Dayanışma Derneği Başkanı Latife Naghdaliyev, Karabağ'da gazi olan askerlere teşekkür etti.

Program Azerbaycan halk dansları, tiyatro gösterisi ve solistlerin şarkı söylemesiyle devam etti.

Programda sahne alan solist ve oyuncular Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.