Bursa'da "Cimri" oyunu sahnelendi

Gecede Serkan Keskin, Sezin Bozacı, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Yağmur Elif Seber, Muhammed Türkoğlu, Selen Şenay ve Onur Şenol gibi oyuncular sergiledikleri performanslarla izleyicilerden tam not aldı.

Bursa'da, Fransız yazar Moliere'in kaleme aldığı ve Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirdiği "Cimri" oyunu sanatseverler için perde açtı.

