        Bursa Haberleri

        Bursa'da "Cimri" oyunu sahnelendi

        Bursa'da, Fransız yazar Moliere'in kaleme aldığı ve Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirdiği "Cimri" oyunu sanatseverler için perde açtı.

        28.11.2025 - 02:13
        Bursa'da "Cimri" oyunu sahnelendi
        Bursa'da, Fransız yazar Moliere'in kaleme aldığı ve Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirdiği "Cimri" oyunu sanatseverler için perde açtı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) sahnelenen oyunu Tansu Biçer yönetti.

        Gecede Serkan Keskin, Sezin Bozacı, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Yağmur Elif Seber, Muhammed Türkoğlu, Selen Şenay ve Onur Şenol gibi oyuncular sergiledikleri performanslarla izleyicilerden tam not aldı.

        Oyunun sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncu kadrosu uzun süre alkışlandı.

