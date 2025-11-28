İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinden ilçeye uyuşturucu getireceği belirlenen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce şüpheliye ait ticari plakalı araçta yapılan aramada, 17 gram sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheli H.S, gözaltına alındı.
