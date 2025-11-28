Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 09:06 Güncelleme: 28.11.2025 - 09:06
        İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinden ilçeye uyuşturucu getireceği belirlenen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce şüpheliye ait ticari plakalı araçta yapılan aramada, 17 gram sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüpheli H.S, gözaltına alındı.

