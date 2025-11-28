Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'daki tesis, ileri arıtma projesiyle sanayicilerin yer altı suyu kullanımını azaltacak

        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da 2006'da faaliyete başlayan Yeşil Çevre Arıtma Tesisi'nde 2 yıl içinde hayata geçirilmesi planlanan yeni sistemle atık sular ileri düzeyde arıtılarak yeniden kullanıma kazandırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 11:12 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'daki tesis, ileri arıtma projesiyle sanayicilerin yer altı suyu kullanımını azaltacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da 2006'da faaliyete başlayan Yeşil Çevre Arıtma Tesisi'nde 2 yıl içinde hayata geçirilmesi planlanan yeni sistemle atık sular ileri düzeyde arıtılarak yeniden kullanıma kazandırılacak.

        Bursa Valiliği, kentin doğu bölgesindeki sanayiciler ve yerel belediyelerin ortaklaşa kararıyla kurulan tesis, 440 sanayi tesisi ile Kestel ve Gürsu ilçelerinin evsel atıklarını arıtıyor. Tesiste halihazırda günlük arıtılan 95 bin metreküp su, doğaya salınarak bölgedeki tarımsal sulamada kullanılıyor.

        Tesiste fizibilitesi tamamlanan projeyle atık suların ileri düzeyde arıtılarak sanayicilerin yeniden kullanımına kazandırılması hedefleniyor.

        Yaklaşık 2 yıl içinde tamamlanması planlanan projeyle, günlük 60 bin metreküpe kadar suyun arıtılarak sanayicilere yeniden verilmesiyle yer altı suyu kullanımının da azaltılması amaçlanıyor.

        - "Ortaklarımızın hangi kriterlerde su istediğini biliyoruz"

        Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, Bursa'da artan su kullanımı ve iklim değişikliği nedeniyle yaşanan susuzluk sorununun önüne geçmek için çeşitli projeler yürüttüklerini söyledi.

        Her geçen gün su kıtlığına doğru giden bir dünya gördüklerini belirten Aydın, "Bu çerçevede ülkemiz de bundan mutlaka payını alıyor. Yeşil Bursa'mız da her ne kadar şaşırıyorsak da bu susuzluk noktasında payını maalesef alıyor." dedi.

        Kooperatiflerinin vizyon projelerinden birini hayata geçirerek suyu ileri derecede arıtıp bunun tekrar kullanımını hedeflediklerini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

        "Bu manada ileri arıtma geri kazanım projemize yönetim kurulumuzun aldığı karar ve bizlere verdiği talimat doğrultusunda başlamış bulunuyoruz. Fizibilitemizi tamamladık, akabinde ortaklarımızın ihtiyaç duyduğu kriterlerdeki suyu elde edebilmek için farklı uygulamalar yaptığımız bir pilot uygulama gerçekleştirdik. Artık Yeşil Çevre, ortaklarının hangi kriterlerde su istediğini biliyor. Sanayici ortaklarımızın su kullanım ihtiyaçlarını belirlemek adına gerekli talep toplamalarımızı gerçekleştirdik. Uygulama projesinin çiziminin hazırlanması aşamasına geldik. Öyle zannediyorum ki 2026 yılının ilk 3 ayı içinde bunları da tamamlamış olacağız. Sonra da işin artık yapım kısmına geçeceğiz."

        Aydın, projeyle ilgili her türlü finansman kaynaklarını da hazırladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Biz suyu geri kazanıp OSB'lere teslim ettikten sonra onlar da kendi bölgelerindeki üyelerine dağıtarak tekrar kullandırmış olacaklar. Buradaki beklentimiz minimum 50 bin metreküp, 60 bin metreküpe kadar çıkma ihtimali var. Bu suyun kullanılmasını sağladığımızda ortaklarımız yer altından suyu daha az kullanmış olacaklar ve yer altı sularının zenginleşmesine vesile olacağız. Projeyi 2 yılda tamamlamayı düşünüyoruz. 2028 yılı Yeşil Çevre'nin ortaklarına bu suyu kullandırdığı yıl olur diye umuyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Arkadaşını öldürüp, yaraladığı sevgilisini 21 gün boyunca evinde tutan sanı...
        Arkadaşını öldürüp, yaraladığı sevgilisini 21 gün boyunca evinde tutan sanı...
        İznik Papa 14. Leo'yu bekliyor Papa'nın tarihi ziyareti öncesi güvenlik ted...
        İznik Papa 14. Leo'yu bekliyor Papa'nın tarihi ziyareti öncesi güvenlik ted...
        Bursa'da cinayet, yaralama ve cinsel saldırıya ilişkin bir sanığın yargılan...
        Bursa'da cinayet, yaralama ve cinsel saldırıya ilişkin bir sanığın yargılan...
        Osmangazi Belediyespor galibiyet için kenetlendi Osmangazi Belediyespor'da...
        Osmangazi Belediyespor galibiyet için kenetlendi Osmangazi Belediyespor'da...
        Bursa Büyükşehir 9 üründe fide ve fidan desteğinde bulunacak
        Bursa Büyükşehir 9 üründe fide ve fidan desteğinde bulunacak
        TMO'nun raporuna "gübre fiyatlarının yüksekliği" de girdi
        TMO'nun raporuna "gübre fiyatlarının yüksekliği" de girdi