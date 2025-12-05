Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kafede çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Giriş: 05.12.2025 - 11:38 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:38
        Bursa'da 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kafede çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık'ta Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi'ndeki bir kafede çıkan silahlı kavgada 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili yürüttükleri çalışmada şüphelileri kimliklerini tespit etti.

        Polis ekipleri, silahlı saldırıya karıştığı belirlenen ve olay yerinden kaçan 5 zanlıyı, Nilüfer ilçesinde saklandıkları adreste suç aletleriyle birlikte yakaladı.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

