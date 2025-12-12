Bursa'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Suriye uyruklu 8 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
