        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 22:59 Güncelleme: 12.12.2025 - 22:59
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, Suriye uyruklu 8 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

