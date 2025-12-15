Bursa'da öğrencisini ittirip düşüren okul müdür vekili görevinden uzaklaştırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ortaokulda yakasından tuttuğu öğrenciyi ittirip düşüren okul müdür vekilinin görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yerel ve ulusal basında yer alan talihsiz olay nedeniyle ilgili okulda görev yapan okul müdür vekilinin görevden alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Okul müdür vekili, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda, kaymakamlık makamınca görevden uzaklaştırılmıştır. Konuya ilişkin olarak İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle ve yakından takip edilmektedir."