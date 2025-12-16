Bursa'da bir kişinin öldüğü "yan bakma" kavgasına ilişkin davada mütalaa açıklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçen yıl bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kamil E.Ü, tutuksuz sanıklar Mehmet K.Ü. ile Kemal E.Ü, olayda hayatını kaybeden Bilal Türkmen'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada olay anına ilişkin kamera kaydı izlendi, maktulün kız arkadaşı Merve G. tanık olarak dinlendi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Kamil E.Ü. ile Mehmet K.Ü'nün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, Kemal E.Ü'nün ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Maktulün yakınları, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.