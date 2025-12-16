Bursa'da bir kişinin öldüğü "yan bakma" kavgasına ilişkin davada mütalaa açıklandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçen yıl bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçen yıl bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kamil E.Ü, tutuksuz sanıklar Mehmet K.Ü. ile Kemal E.Ü, olayda hayatını kaybeden Bilal Türkmen'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada olay anına ilişkin kamera kaydı izlendi, maktulün kız arkadaşı Merve G. tanık olarak dinlendi.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Kamil E.Ü. ile Mehmet K.Ü'nün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, Kemal E.Ü'nün ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Maktulün yakınları, sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.
- Olay
Geçen yıl Hocaalizade Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre "yan bakma" meselesi nedeniyle Bilal Türkmen (31) ile Kamil E.Ü. (23) ve kuzeni Mehmet K.Ü. (29) arasında tartışma yaşanmıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Bilal Türkmen bacak kısmından bıçaklanırken, şüpheliler olay yerinden kaçmıştı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Türkmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıları tespit ederek gözaltına almıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kamil E.Ü. tutuklanmıştı. Soruşturmanın ardından Kamil E.Ü, Mehmet K.Ü. ve Kemal E.Ü. hakkında dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.