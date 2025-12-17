Bursa'da bariyerlere çarpan tırda sıkışan sürücü yaralandı

İtfaiye erleri, A.U'yu sıkıştığı kabinden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk tedavisi olay yerinde yapılan sürücü, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazanın etkisiyle hurdaya dönen tırın sürücüsü A.U, kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa Çevre Yolu'nda İzmir istikametine seyir halinde olan A.U, idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

