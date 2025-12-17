Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bariyerlere çarpan tırda sıkışan sürücü yaralandı

        Bursa'da bariyerlere çarpan tırın kabininde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 13:36 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da bariyerlere çarpan tırda sıkışan sürücü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da bariyerlere çarpan tırın kabininde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Bursa Çevre Yolu'nda İzmir istikametine seyir halinde olan A.U, idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

        Kazanın etkisiyle hurdaya dönen tırın sürücüsü A.U, kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erleri, A.U'yu sıkıştığı kabinden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk tedavisi olay yerinde yapılan sürücü, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        A.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kaza nedeniyle İzmir istikametine trafik yoğunluğu oluşan yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım

        Benzer Haberler

        Bursa'da kuyumculara şok baskın: 82 kuyumcuya 16 milyon TL idari para cezas...
        Bursa'da kuyumculara şok baskın: 82 kuyumcuya 16 milyon TL idari para cezas...
        Mudanya Üniversitesi'nde ilk uluslararası kongre gerçekleştirildi
        Mudanya Üniversitesi'nde ilk uluslararası kongre gerçekleştirildi
        Bursa'da ihtiyaç sahibi 305 aileye soba yardımı yapıldı
        Bursa'da ihtiyaç sahibi 305 aileye soba yardımı yapıldı
        İnegöl'de işçi elini tahtaya çaktı, itfaiye ekipleri kurtardı
        İnegöl'de işçi elini tahtaya çaktı, itfaiye ekipleri kurtardı
        Bariyerlere çarpan TIR'da sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
        Bariyerlere çarpan TIR'da sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
        Eline çaktığı ahşap parçasıyla hastaneye kaldırıldı
        Eline çaktığı ahşap parçasıyla hastaneye kaldırıldı